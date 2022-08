Meteo, nuova ondata di caldo: allerta gialla per temperature estreme per venerdì 5 agosto

Nuova ondata di calore attesa in provincia di Modena nelle prossime ore: è , infatti, stata diramata un’allerta meteo gialla per temperature elevate in Emilia-Romagna, valida dalle 00:00 di domani, 5 agosto 2022, fino alle 00:00 del 6 agosto 2022. L’allerta riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per la giornata di venerdì 5 agosto sono previste temperature massime con valori superiori a 38 gradi nelle zone di pianura.

