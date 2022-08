Mirandola, arriva il distributore self-service che parla in dialetto

MIRANDOLA – Fare rifornimento parlando in dialetto mirandolese: a Mirandola è ora possibile. Da qualche settimana, come dimostra il video sottostante, pubblicato dall’Amministrazione comunale di Mirandola sulla propria pagina Facebook, è, infatti, presente in città un nuovo distributore di carburante self-service con il quale è possibile interagire totalmente in dialetto mirandolese. La divertente novità, presente anche in altre città italiane, ha incuriosito diversi avventori nei primi giorni in cui è stata proposta.

