Mirandola, il Comune stanzia 73mila euro di aiuti per il pagamento delle bollette

MIRANDOLA – Nuovi aiuti – fondi per oltre 73mila euro – sono stati stanziati dal Comune di Mirandola per il pagamento delle bollette, a sostegno dei nuclei familiari particolarmente penalizzati, a livello economico, dai risvolti dell’emergenza Covid.

A partire dallo scorso martedì 9 agosto sino al prossimo 29 ottobre 2022, sarà dunque possibile richiedere il contributo economico messo a disposizione per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas). Si tratta di un aiuto rivolto ai nuclei famigliari residenti nel Comune di Mirandola da almeno tre anni, ritrovatisi in stato di criticità economica a causa dei risvolti dell’emergenza pandemica.

Il Bando è finalizzato al sostegno di nuclei familiari in situazione di particolare criticità a seguito dell’emergenza Covid mediante l’erogazione di contributi economici per il pagamento di utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas).

Per la presentazione della domanda di erogazione del contributo economico i richiedenti, devono possedere i seguenti requisiti:

– Per i cittadini italiani e dei Paesi appartenenti all’Unione europea o extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno, essere residenti nel comune di Mirandola da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando;

– Dichiarazione ISEE in corso di validità pari ad un massimo di 25.000 €;

– Essere titolari delle utenze per il solo uso domestico nell’abitazione di residenza per le quali non siano stati concessi analoghi contributi;

– E’ possibile presentare richiesta di contributo anche nel caso in cui sia cessata la fornitura a seguito di morosità.

La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere presentata dal titolare dell’utenza domestica allegando le bollette comprovanti la spesa sostenuta. Sono esclusi eventuali altri componenti del nucleo familiari ancorché intestatari di utenze domestiche in quanto il contributo è rivolto al nucleo. Le domande presentate unicamente online tramite identità digitale verranno raccolte fino ad esaurimento fondi e comunque entro e non oltre il termine del 29 ottobre 2022..

Qui ulteriori informazioni sul bando

