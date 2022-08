Mirandola. Tamponamento in via per Concordia

MIRANDOLA- Incidente stradale a Mirandola, in via per Concordia: all’altezza del civico 64.

Due le auto coinvolte nel tamponamento: alla guida del mezzo tamponante un giovane. Mentre a bordo dell’automobile tamponata un padre con la figlia.

Sul posto il 118 di Mirandola che ha trasportato il giovane e la ragazza in ospedale per accertamenti. I soggetti coinvolti nel sinistro hanno riportato, fortunatamente, contusioni lievi.

Sono in corso i rilievi da parte della Polizia stradale con il supporto della Polizia locale di Mirandola.

La circolazione è al momento garantita mediante senso unico alternato.

AGGIORNAMENTO ORE 13.11

Viabilità ripristinata.

