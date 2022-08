Nonantola, furto e reati legati agli stupefacenti: arrestato 43enne

NONANTOLA – I Carabinieri della Stazione di Nonantola hanno arrestato un uomo, 43enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Modena, per espiazione della pena di 3 anni, due mesi e 22 giorni di reclusione per cumulo di due sentenze di condanna irrevocabili per violazione della normativa sugli stupefacenti e furto con strappo commessi tra la fine del 2013 e giugno 2014 e nel novembre 2017.

