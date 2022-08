Nonantola, incidente in moto in Grecia: muore l’ingegnere 32enne Ayoub Lhaou

NONANTOLA – Era in viaggio in Grecia, nella capitale Atene, quando, il giorno di Ferragosto, a causa di un incidente in moto, ha perso la vita a soli 32 anni; proprio le moto erano la grande passione di Ayoub Lhaou, ingegnere di Nonantola, paese in cui da oltre 30 anni si era trasferito, dal Marocco, il papà, e in cui Ayoub aveva frequentato le scuole, per poi laurearsi in Ingegneria e, dopo un lavoro in Ferrari, trovare impiego alla Philip Morris.

Il 15 agosto Ayoub Lhaou si trovava in Grecia da solo: quest’estate aveva deciso di viaggiare in solitaria in sella alla propria moto. A causarne la morte, pare, dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine greche, una caduta in curva, probabilmente senza il coinvolgimento di altri mezzi. Ora, i familiari sono immediatamente partiti per la Grecia con l’obiettivo di riportare la salma del giovane in Italia per i funerali.

