Nuoto, terza medaglia per Paltrinieri agli Europei di Roma: oro nella 5 km

CARPI – Terza medaglia, la seconda d’oro, per Gregorio Paltrinieri agli Europei di nuoto che si stanno svolgendo a Roma. Dopo il successo negli 800 stile libero e l’argento nei 1500 stile libero, infatti, Paltrinieri ha vinto la 5 km in acque libere, davanti al compagno di squadra Acerenza, con il quale ha firmato una doppietta azzurra sui primi due gradini del podio. Ma per il nuotatore carpigiano non finiscono qui gli impegni in questi Europei: Paltrinieri parteciperà, infatti, anche alla 10 km in acque libere, in programma domani, domenica 21 agosto, e alla staffetta 4×1500.

