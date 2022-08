Piero Angela è morto. L’addio del figlio Alberto: “Buon viaggio papà”

E’ morto a 93 anni Piero Angela, patriarca della divulgazione scientifica italiana e anfitrione di programmi di successo come Quark e Superquark.

A dare l’annuncio è stato il figlio Alberto che, sui suoi profili social, ha scritto: “Buon viaggio papà”.

Nato nel 1925 a Torino, Piero Angela iniziò la sua carriera giornalistica in Rai prima come cronista radiofonico e poi come inviato e conduttore del Tg.

Nel 2004 era stato insignito del titolo di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

