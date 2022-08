Più sicurezza in zona scuola a San Felice, arriva il dosso su via Estensi

SAN FELICE- E’ stato realizzato a San Felice sul Panaro- su via Degli Estensi, in prossimità dell’intersezione con via Cesare Abba- un dosso rialzato che avrà la funzione di passaggio pedonale.

L’intervento consentirà il collegamento tra la ciclabile di via Degli Estensi e il quartiere Marzanella.

Non appena i tempi tecnici lo consentiranno sarà completata la segnaletica orizzontale e verticale.

