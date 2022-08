Ponte Alto, il 31 agosto si parla di pandemia con Lorenzin e Donini

MODENA- Saranno la deputata Pd ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin e l’assessore alla Sanità della Regione Emilia- Romagna Raffaele Donini gli ospiti dell’incontro dal titolo ‘Covid 19: da pandemia a sindemia. Impatti sociosanitari e politiche per il futuro’ previsto mercoledì 31 agosto alle 21.00 al pala Sassoli della Festa de l’Unità a Ponte Alto.

Con loro sul palco ad animare il dibattito saranno presenti la consigliera Regionale Pd Emilia-Romagna Palma Costi, la senatrice di Italia Viva presidentessa Commissione Sanità Annamaria Parente e il presidente dell’Ordine dei Medici di Modena Carlo Curatola.

Conduce l’incontro Loredana Ligabue responsabile Welfare e Salute Segreteria Provinciale Pd Modena.

Alle 21.15 la sala Berlinguer ospita la presentazione del libro ‘Ambiente, ordinaria bellezza’. Interverranno Vanni Bulgarelli, autore del libro, Daniele Dieci, segretario provinciale Cgil Modena, Andrea Di Paolo, agronomo e architetto del paesaggio, e Stefano Vaccari responsabile Organizzazione Pd nazionale e candidato alla Camera nel collegio Plurinominale. Parti del libro saranno lette dall’attrice Irene Guadagnini. L’incontro è diretto dalla giornalista Morena Pivetti.

All’Arena sul Lago, ore 21.30, è in programma lo spettacolo ‘Piadina e Padano’, con il celebre comico bolognese Vito e Maria Pia Timo. Pensate ai ‘caffè’, alle balere, alle trattorie, alla nebbia, alla bassa, alla pineta e alla spiaggia. Poi prendete un ‘Adora Romagnola’ e uniteci un ‘Playboy della Bassa’, ed ecco nascere uno spettacolo di atmosfere, che narra di un mondo che non c’è più, un universo surreale e affascinante, quello descritto nei versi di Raffaello Baldini, nelle poesie di Cesare Zavattini, nelle strofe di Tonino Guerra e nelle scene di Federico Fellini. Ogni personaggio parla in prima persona nel suo dialetto, esprimendosi in una sorta di monologo che porta in luce frammenti autobiografici, evocando quadri di vita vicini e lontani nel tempo.

Dalla tavola parte una sequenza di ritratti a campo più largo, dove non è difficile scoprire il rimescolio di esperienze, di costumi, di linguaggi che ha segnato il paesaggio umano in questi ultimi decenni. Vito e Maria Pia Timo si alterneranno nei racconti di ‘fatti evéri’ e leggende inventate di personaggi fantastici e personaggi reali, ma accomunati dall’essere tutte storie dell’Emilia Romagna. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

Lo spazio bimbi ospita dalle ore 20.00 il laboratorio gratuito ‘L’arte del piegare la carta: giochiamo con gli origami’, mentre per gli amanti dei balli latino-americani il Circolo Florida propone alle 21.00 un corso gratuito per muovere i primi passi di Tango argentino a cui seguirà una serata animata da dj La Ombre.

Infine per la rassegna Diari di viaggio Ivan Zuliani propone un viaggio in Africa fra Etiopia, Dancalia ed Egitto.