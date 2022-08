Premio “Cambiamenti” Cna: al via le iscrizioni del contest dedicato alle start up

MODENA- Sono aperte le iscrizioni a “Cambiamenti”: premio al pensiero innovativo delle neoimprese italiane indetto dalla Cna

e giunto alla sesta edizione.

Un’iniziativa entrata nel calendario dei principali eventi a sostegno delle startup e che l’anno scorso ha registrato ben 1.026 imprese candidate, con più di venti premiazioni territoriali. Tra questa quella modenese che ha visto l’affermazione di Prometheus, prossima a lanciare sul mercato Ematik, un cerotto in grado di contribuire alla rigenerazione dei tessuti realizzato sulla base del DNA del singolo individuo.

Tante le opportunità offerte alle startup da CNA e dagli importanti partner coinvolti nel Premio: 20mila euro per chi vince, mentre 5mila andranno alla seconda e alla terza classificate: più opportunità e servizi offerti dai partner (TIM, BNL, Infocert, TalentGarden, H-Farm, Wurth e molti altri) che hanno scommesso sin da subito, insieme a CNA, sul futuro dell’impresa italiana.

“Il premio cambiamenti conferma la nostra attenzione per il mondo della giovane impresa e aiuta a comprendere i mutamenti economici e le nuove tendenze cercando di far emergere e raccontare il coraggio dei nuovi imprenditori italiani. – dichiara Susanna Golinelli, responsabile CNA Giovani Imprenditori Modena – La nostra Confederazione vuole da sempre valorizzare la propensione all’innovazione e al cambiamento costruttivo di processi e produzioni. Siamo convinti che anche quest’anno il premio riscuoterà l’attenzione delle neoimprese e delle istituzioni, come dimostra il fatto che siano già una ventina le imprese modenesi iscritte”.

Oltre a tutto ciò, si prevede una fase successiva di coinvolgimento con momenti di confronto, scambio, accelerazione e formazione. La finale nazionale si svolgerà a Roma il 15 dicembre 2022.