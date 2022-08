Ravarino invasa dai grilli, una residente: “Costretti a chiuderci in casa”

RAVARINO- Una vera e propria invasione di grilli: migliaia e migliaia stando a quanto raccontano i residenti. E’ quanto sta succedendo in questi giorni a Ravarino: in particolare nella zona da via Dante Alighieri fino all’incrocio con via Muzzioli.

“Secondo Ausl e Comune non si tratta di un problema di sanità pubblica e dobbiamo provvedere noi, a nostre spese, alla disinfestazione”- spiega una residente.

Una situazione insostenibile: con le facciate delle case ricoperte di defecazioni e uova e l’impossibilità per i residenti di aprire le finestre e stendere il bucato.

“Il problema non è nostro, ma di un campo di erba medica che da due anni non viene trattato in nessun modo- continua la donna- ma noi non possiamo subire continui assalti e barricarci in casa con porte e finestre chiuse”.

