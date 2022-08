San Felice, baby gang aggredisce e tenta di rapinare una ragazza in stazione

SAN FELICE – Ennesimo episodio di violenza da parte di una baby gang, questa volta a San Felice. Come riporta “Il Resto del Carlino”, infatti, domenica scorsa, alla stazione dei treni di San Felice, una ragazza sarebbe stata vittima di un’aggressione allo scopo di sottrarle la borsetta da parte di una decina di minorenni di origine nordafricana. Nel tentativo di rubarle la borsetta, i giovani avrebbero spinto la ragazza, facendola cadere. I giovani non si sarebbero fermati nemmeno dopo l’intervento di alcune persone che si trovavano nelle vicinanze, accorsi per aiutare la ragazza; anzi, avrebbero iniziato a colpire anche coloro che si erano avvicinati per prestare soccorso, tanto che uno di questi sarebbe poi dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Sul posto sono, poi, intervenuti i Carabinieri, di San Felice e Finale Emilia, che hanno provveduto ad identificare e fermare molti dei responsabili dell’aggressione; ora sono in corso ulteriori accertamenti.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017