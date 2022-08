San Felice: l’Amministrazione comunale replica al Pd sulla sicurezza

SAN FELICE- L’Amministrazione comunale replica a quanto dichiarato dal segretario Pd di San Felice Nicolò Guicciardi e dal capogruppo della lista Insieme per San Felice Andrea Balboni sul tema sicurezza a San Felice.

Questa la nota dell’Amministrazione comunale sanfeliciana:

«Puntuale e certo, come il mattino al termine della notte, dopo un evento criminoso commesso a San Felice, arriva il comunicato stampa del locale Pd che dice sempre le stesse cose, speculando senza ritegno su fatti di cronaca nera che accadono purtroppo ovunque. Nessuno ha la pretesa di avere la bacchetta magica, ma questa Amministrazione si è mossa da tempo per cercare, con gli strumenti che ha a disposizione, di migliorare la sicurezza in paese. E un importantissimo risultato è stato avviare l’iter per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. Una volta costruito l’edificio, si avrà la certezza che i carabinieri resteranno a San Felice, cosa diversamente non del tutto scontata. Si sta inoltre potenziando il controllo di vicinato, con l’imminente avvio di un nuovo gruppo a San Biagio, portando a 14 i gruppi operativi in paese.

Inoltre è allo studio una revisione delle telecamere di sicurezza per garantire una copertura più efficace del territorio comunale. Sono altresì in fase di installazione i varchi veicolari che controllano l’accesso delle auto nel territorio comunale.

È stato proprio il Comune di San Felice a sollecitare la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi nei giorni scorsi nell’Area Nord per discutere della sicurezza nella Bassa. L’Amministrazione comunale infine ha istituito per il 2022 un fondo di 5 mila euro per il sostegno dell’installazione di impianti di allarmi o sistemi antifurto di privati cittadini e associazioni, riservandosi di rifinanziare il fondo. Spiace in conclusione vedere ogni volta strumentalizzati episodi delittuosi, e dolorosi per chi li subisce, per mera propaganda politica”.