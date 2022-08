Temporale e forti raffiche di vento a Modena: allagamenti e traffico in tilt

MODENA- Un violento nubifragio, accompagnato da raffiche di vento di straordinaria intensità, si è abbattuto su buona parte della fascia pedemontana e della prima pianura modenese intorno alle 17 di martedì 30 agosto.

L’Osservatorio Geofisico di Modena, presso il torrione di Palazzo Ducale, ha registrato una velocità massima del vento di 105 km/h. Solo tre volte, in passato, erano state registrate raffiche più intense: il 22 giugno 2019 con 110 km/h, il 24 luglio 2004 con 112 km/h e il 11 marzo 1984 con 106 km/h.

Dalle colline il temporale si è spostato in direzione nord-est, colpendo Modena e dirigendosi poi verso la Bassa: dove al momento non sono stati segnalati particolari danni.

A Modena però il vento ha fatto precipitare a terra rami, recinzioni e arredi e il forte nubifragio ha allagato sottopassi, strade e cortili privati: con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Traffico paralizzato sia sulle strade urbane che in autostrada.

Come ha spiegato l’Osservatorio Geofisico di Modena il forte vento è stato causato dal fenomeno del downburst: “Forte raffica di vento lineare (e quindi non vorticosa come nella tromba d’aria) discendente dal temporale. La nube temporalesca è stata seguita in tempo reale dalle nostre webcam, che hanno mostrato chiaramente dapprima la struttura del temporale, con la zona di precipitazioni a ovest e in direzione dell’Appennino una schiarita dovuta appunto al downburst, e quindi con la spettacolare e per certi versi drammatica formazione di shelf cloud o nube a mensola”.

immagini Osservatorio Geofisico

