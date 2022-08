Visite ospedaliere. Castaldini (FI): “Dopo 15 mesi le persone muoiono ancora sole in ospedale”

MODENA- A lanciare l’ennesimo appello è la consigliera regionale d Forza Italia Valentina Castaldini

“Ne avevo parlato a maggio 2021 durante un’interrogazione con l’assessore alla sanità Raffaele Donini: con la curva dei contagi che si va abbassando, la sempre meno sintomaticità dei pazienti Covid, la necessità di alleviare il lavoro dei dipendenti ospedalieri, è ora che si riaprano gli accessi ai parenti e a chi presta cura ai malati ospedalizzati.

Non è più pensabile, ad agosto 2022, dopo 15 mesi dalle promesse dell’assessore, che una donna che partorisce e il nuovo nato possano essere accuditi solamente un’ora al giorno e da una persona.

Non è accettabile che malati terminali muoiano da soli perché nessuno può accedere a un reparto intensivo.

È disumano che anziani perdano progressivamente autonomia e contatto con la realtà perché non hanno persone che si prendano cura di loro e che li aiutino nei gesti quotidiani. Questa situazione si è protratta per troppo tempo ed è ora che finisca.

L’assessore Donini, nel 2021, mi aveva risposto che entro giugno 2021 la situazione si sarebbe risolta, e la Regione avrebbe uniformato una situazione che non era più sostenibile e permesso le visite all’interno degli ospedali.

Eppure, in questi giorni, mi è arrivata l’ennesima segnalazione di una famiglia che ha visto morire un proprio caro senza potersi stringere a lui nei suoi ultimi giorni di vita.

Raccolgo anche una recente sollecitazione dell’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, ho deciso di ritornare sul tema e di presentare un’interrogazione per conoscere lo stato dettagliato di tutti gli ospedali regionali e per chiedere che la Regione intervenga con forza e, una volta per tutte, normi una situazione che ad oggi è a macchia di leopardo, garantendo a tutti i pazienti ricoverati il diritto di essere accuditi da chi gli vuole bene. Un ricovero non può essere la fine della vita”.