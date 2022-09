Aggiornamento Coronavirus 29/9. Nel modenese 438 nuovi casi, in Emilia-Romagna 3.085 e 4 decessi

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2022 – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.862.567 casi di positività, 3.085 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.387 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.724 molecolari e 6.663 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29,7%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.863.856 dosi; sul totale sono 3.799.482 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.959.574.

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia- romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione. emilia-romagna.it/ .

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 20 (+1 rispetto a ieri, pari al +5%), l’età media è di 65,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 603 (+10 rispetto a ieri, +2%), età media 74,1 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 2 a Parma (invariato); 2 a Reggio Emilia (invariato); 3 a Modena (+1); 6 a Bologna (+1); 1 a Imola (invariato); 1 a Ferrara (invariato); 1 a Ravenna (-1); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 1 a Rimini (invariato).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 48,5 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 583 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 380.102), seguita da Modena (438 su 283.197); poi Reggio Emilia (346 su 210.644) e Ravenna (329 su 176.338), quindi Parma (244 su 157.882), Rimini (243 su 175.377), Forlì (234 su 86.677) e Ferrara (214 su 133.589); e ancora Cesena (190 su 104.996) e Piacenza (184 su 96.099); infine il Circondario Imolese (80 su 57.666).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 21.544 (+1.846). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 20.921 (+1.835), il 97,1% del totale dei casi attivi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 1.235 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.822.993.

Purtroppo, si registrano quattro decessi uno dei quali riferito ai giorni scorsi:

1 in provincia di Piacenza (un uomo di 80 anni)

2 in provincia di Bologna (due uomini rispettivamente di 87 e 90 anni)

1 in provincia di Rimini (un uomo di 88 anni)

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.030.

