Agroalimentare, Galati (centrodestra): “Opportunità per Area Nord dalla sinergia Emilia-Romagna – Calabria”

“Potenziare il rapporto e la sinergia tra le produzioni di qualità dell’agroalimentare della regione Emilia-Romagna e il territorio dell’area nord della provincia di Modena e Bologna con quello della Calabria, prima regione in Italia per produzione bio. E’ un obiettivo comune quello condiviso con l’Assessore all’agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo nel recente incontro all’evento fieristico Sana, a Bologna, e che perseguiremo all’interno di un governo di centro destra, dopo il 25 settembre, mettendo sempre più in connessione i territori dell’agroalimentare ed i loro sistemi produttivi. La Regione Emilia-Romagna, come la Regione Calabria, stanno investendo molto in questo settore con ottimi risultati in termini di posizionamento sui mercati e sul mantenimento della cifra distintiva, quella della qualità. Così come in una prospettiva di governo, saremo pronti a sostenere, in sinergia con la Regione, e in rete con i soggetti di rappresentanza agricole e di gestione del territorio, un piano invasi necessario per superare ancora meglio di quanto, grazie al grande lavoro del Consorzio di Bonifica Burana, è stato fatto, un eventuale prossima ondata di siccità.

Per noi i territori nelle loro peculiarità sono motivo di unione e non divisione come pare invece essere per i nostri avversari politici. Nell’unione, nella sinergia, nelle rete, uno più uno fa tre o quattro e non due. Il tutto nell’interesse delle nostre imprese, della nostra economia e di un settore distintivo nella produzione nazionale e locale, quello del biologico, che in Emilia Romagna e nella pianura conta importanti volumi e che la crisi climatica ed energetica hanno fortemente danneggiato, provocando, anche nell’area nord della provincia di Modena la chiusura o la riconversione di produzioni di qualità a partire dalla pera”. Lo ha affermato l’On. Giuseppe Galati – Candidato centro destra nel collegio Uninominale Camera 07 Carpi e sottosegretario alle Attività Produttive in due governi di centro destra.

“Una persona di grande esperienza istituzionale e di governo come l’Onorevole Giuseppe Galati – ha affermato l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gallo – può aiutare il potenziamento di questa sinergia tra questi territori e la Calabria, nel campo del biologico, in un ideale gemellaggio positivo. Con la stessa sinergia, in una ottica nazionale e nell’interesse del Paese, c’è una condivisione di intenti anche sul fronte dei rigassificatori attraverso il contributo che la Regione Calabria può dare con l’impianto di Gioia Tauro. Crediamo che fare sistema tra territori e regioni sia fondamentale, soprattutto in un momento così difficile”.