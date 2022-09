Alla guida in stato di ebbrezza: scatta la denuncia per 4 conducenti

MODENA- L’attività istituzionale della Polizia di Stato è particolarmente attenta al controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti, in particolare verso chi si pone alla guida sotto l’influenza dell’alcool.

Le pattuglie della Polizia stradale di Modena procedono ad accertamenti circa la presenza di alcool nel sangue dei conducenti, anche in assenza di evidenti indici sintomatici, attraverso la norma giuridica delineata dall’articolo 186 del C.d.S.

Nella settimana appena trascorsa le pattuglie della Stradale, sia in viabilità ordinaria sia nella rete autostradale, hanno proceduto al controllo di 250 veicoli e dei rispettivi conducenti; tale attività ha evidenziato diversi episodi di conducenti che si sono messi alla guida dei rispettivi veicoli in stato di alterazione dovuta ad assunzione di bevande alcoliche.

Nello specifico, l’attività ha permesso di accertare come un conducente neopatentato si fosse posto alla guida sotto l’influenza dell’alcol; il giovane è stato denunciato ai sensi dell’articolo 186bis del C.d.S.

Altri due conducenti di veicoli sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria di Modena poiché il loro tasso alcolemico è risultato superiore allo 0,8 g/l: tale condotta è punita con il reato previsto dall’art. 186 CDS di guida in stato di ebbrezza alcolica che prevede, oltre alla pena e ammenda applicata dal Tribunale competente, la sospensione della patente di guida per un periodo che va da 6 mesi a 1 anno.

Un’altra conducente di una autovettura, resasi responsabile di un incidente stradale rilevato qualche giorno prima quando aveva perso il controllo del proprio veicolo urtando il guard rail centrale dell’autostrada: creando un grave pericolo per la circolazione stradale.

In seguito agli accertamenti svolti dall’Ufficio Infortunistica – unitamente al personale sanitario- è stata denunciata per il reato di guida in stato di alterazione determinata da assunzione di sostanze alcoliche.