San Felice e Camposanto, il pediatra Giuseppe Nava va in pensione

CAMPOSANTO, SAN FELICE – A partire dal 1° ottobre, andrà in pensione il dottor Giuseppe Nava, pediatra di libera scelta in servizio per molti anni a Camposanto e San Felice. E’ il pediatra che ha visto crescere diverse generazioni di sanfeliciani e camposantesi, e che tra l’altro ha seguito i bambini della Bassa durante il periodo del terremoto, dando un significativo aiuto a loro e alle famiglie per affrontare quel durissimo periodo. Poi il Covid, col dottore che – come tutti gli altri medici e sanitari – è stato in prima linea nella gestione dell’emergenza e di tuti i problemi che ne sono derivati.

Ora è il momento di salutare.

Venerdì alle 18.30 Nava riceverà il suo ultimo piccolo paziente. E poi basta, per davvero. Sarà a casa puntuale e non ci sarà più l’ambulatorio da tirare anche fino a notte, quando ci sono i picchi di malattie dei bimbi, non ci sarà più da correre tra una casa e l’altra della Bassa per visitare chi non si può muovere, niente più telefonate a tutte le ore di genitori nel pallone e in ansia.

Si godrà la meritata pensione, Nava resterà comunque qui nelle sua terra, tra Camposanto e San Felice, tra i suoi bimbi che oggi sono uomini e donne e i piccoletti che vedrà crescere a distanza, incontrandoli al supermercato o al parco dove porterà i nipotini.

Un’ondata di affetto ha accolta la notizia della sua pensione. Quella delle tantissime mamme e papà che in lui hanno sempre trovato orecchie attente e consigli competenti, quella dei bambini e della bambine che grazie al suo calore e alla sua professionalità hanno attraversato senza paura malattie e malanni.

Anche la sindaca di Camposanto, Monja Zaniboni, ha espresso parole di stima per il dottore:

“In seguito alla comunicazione ricevuta dal Distretto di Mirandola Unità di Cure Primarie, relativamente al pensionamento a partire dal 1° ottobre del Dott. Nava, l’Amministrazione comunale lo ha incontrato ed ha colto l’occasione per ringraziarlo sentitamente di aver prestato servizio come Pediatra di libera scelta per molti anni nel Comune di Camposanto.

Il posto di Nava sarà preso in via provvisoria dalla pediatra Flavia Maisano, la quale ha comunicato che darà continuità al servizio, a lei verranno trasferiti tutti i dati dei pazienti di Nava e Il Cup effettuerà il trasferimento automatico dei pazienti. Nel frattempo l’Ausl prepara il bando per assegnare il posto di pediatra in via definitiva. Per fortuna tutto lascia pensare che non andrà deserto come purtroppo spesso accade nelle aree isolate come la nostra: i bambini e le bambine della Bassa avranno ancora una bravissima pediatra.

Nelle immagini, alcuni dei disegni che i piccoli pazienti hanno preparato per la pensione del dottor Nava

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017