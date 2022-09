Concordia: fugge dopo un incidente, 30enne rintracciata grazie ai filmati delle telecamere

CONCORDIA – Era fuggita, senza fermarsi per verificare le condizioni dell’automobilista alla guida dell’altro veicolo, dopo un incidente verificatosi la scorsa domenica a Concordia, in via per Novi, all’incrocio con via Don Minzoni. Sul posto era subito arrivata la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, che, una volta verificate le condizioni del 70enne mirandolese a bordo dell’altra vettura coinvolta nell’incidente, ha iniziato le ricerche della persona fuggita dopo il sinistro. A venire in soccorso degli agenti della Polizia Locale – come riporta la “Gazzetta di Modena”, sono state le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Dall’analisi dei filmati è, infatti, emerso che l’auto coinvolta nell’incidente appartiene ad una donna di 30 anni residente in zona. Per lei, successivamente raggiunta dalla Polizia Locale Ucman presso la sua abitazione, è scattata una sanzione di 500 euro, oltre che la sottrazione di 9 punti dalla patente: la donna ha, però, evitato qualsiasi risvolto penale.

