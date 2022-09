Digitale e innovazione: After fa tappa allo Smart Life Festival di Modena

MODENA- Laboratorio per studenti, gaming e gender gap, comunità di innovatori locali che si ritrovano. Sono alcuni degli appuntamenti di After, la manifestazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna e dedicata alla diffusione della cultura digitale e alla promozione a livello regionale della comunità di innovatori locali.

Quest’anno After sarà itinerante e verrà ospitato nel corso di altri eventi organizzati a livello regionale, che si occupano di temi vicini alle sfide della Data Valley Bene Comune. Il primo appuntamento è allo Smart Life Festival a Modena, organizzato dal Comune dal 29 settembre al 2 ottobre: una kermesse che si pone l’obiettivo di raccontare e far sperimentare ai visitatori l’impatto delle nuove tecnologie su ambiti diversi quali la cultura, la manifattura, la tutela e la promozione dell’ambiente, oltre naturalmente alle competenze digitali.

“Torna After e quest’anno è un ritorno particolare, perché itinerante. Parliamo di un’occasione per far conoscere non solo la cultura digitale e le azioni messe in campo per diffonderla sempre più sul territorio, ma anche i progetti più all’avanguardia delle nostre comunità di innovatori locali- ricorda l’assessora regionale alla Scuola e all’Agenda digitale, Paola Salomoni– Tanti gli appuntamenti in cui, finalmente in presenza, gli esperti si confronteranno, anche con il coinvolgimento del pubblico e in particolare dei giovani: una kermesse aperta a tutti e che tocca non solo tanti ambiti della vita quotidiana delle persone, ma anche dei settori nei quali la Regione continua a puntare e a investire, dall’intelligenza artificiale alla scienza dei dati”.