Elezioni, Ganzerli: “A Mirandola il Pd torna primo partito, grande responsabilità”

“A Mirandola il Pd torna primo partito, grande responsabilità”. Commenta così il capogruppo in Consiglio comunale del Pd mirandolese Roberto Ganzerli l’esito delle elezioni Politiche che si sono appena chiuse.

Scrive Ganzerli:

La destra, guidata da Giorgia Meloni, ha vinto le elezioni politiche.

Non ha la maggioranza degli elettori ed è stata favorita dalla

drammatica divisione dei suoi avversari, ma ora ha legittimamente

l’onore e l’onere di governare, misurando la distanza fra la propaganda

e la realtà. Quasi un italiano su quattro non ha votato e questo deve

essere un motivo di preoccupazione per tutto il sistema politico. Il

centrosinistra ha perso. Il PD, nonostante sia il secondo partito

italiano, ha perso, e ora deve avviare una discussione vera e profonda

sui motivi della sconfitta, ma porta lo stesso la responsabilità di

condurre una ferma opposizione in difesa dei principi della

Costituzione, dell’unità Europea, dei diritti dei lavoratori, della

sanità e della scuola pubbliche. Anche a Mirandola la destra è la

coalizione maggiore, ma pur tenendo conto delle differenze fra un voto

nazionale e uno locale, emergono alcuni fatti politici di rilievo. Il PD

è il primo partito della città e dunque ha la responsabilità di mettersi

in cammino per offrire ai mirandolesi un’alternativa a una

amministrazione che vive di rendita e propaganda, e che ha isolato

Mirandola, riducendola, da guida del territorio, a un campanile fra gli

altri. Il parlamentare leghista non c’è più, bocciato prima dal suo

partito che dagli elettori, segno che non aveva brillato nè a Roma nè

sul territorio, e la zona è rappresentata da due parlamentari del

centrosinistra. La Lega è crollata anche qui, rendendo stridente il

contrasto fra una giunta monocolore e un consenso elettorale di poco

superiore al 10%. E’ un dato che mostra quanto la Giunta Greco non

riesca a rappresentare nemmeno tutta la destra locale, figurarsi se può

interpretare e guidare la città. E’ una ragione in più per preparare

un’alternativa di governo che chiuda questa infelice esperienza e per

investire sul futuro di Mirandola.