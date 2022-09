Elezioni, +Mirandola: “L’alleanza con chi ha osteggiato il lavoro del Governo Draghi non ci rappresenta”

MIRANDOLA- In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, e alla luce delle ultime iniziative relative alle alleanze nell’ambito del centro-sinistra, il Direttivo della Lista Civica “+Mirandola” intende fare qualche precisazione:

“La differenza tra alleanze politiche ed elettorali non è comprensibile per gente semplice come noi.

Siamo di centro-sinistra e riformisti. Prendiamo atto che non è stato possibile, purtroppo, fissare un programma futuro e un’alleanza, sulla base delle politiche e delle priorità già attuate dal Governo Draghi, che comprendesse anche il PD. In fondo, a ben pensarci, non poteva essere diversamente. La strategia politica di rincorrere i movimenti che hanno fatto dell’antipolitica la loro orgogliosa bandiera, ha prodotto il vuoto di idee, di progetti, di proposte e di coraggio.

Scegliere il campo politico- non facile e non semplice- del riformismo, dell’innovazione e del progresso, non significa essere irresponsabili o favorire le destre come sostiene chi ha troppa dimestichezza con i rimproveri dispensati a chi non è allineato.

La verità vera e genuina è che ora, per il bene dell’Italia, sarebbe quanto mai necessario avanzare proposte concrete di riforme secondo le linee guida del Governo Draghi e continuare sulla base del lavoro compiuto in questi 18 mesi. Questo è il nostro campo d’azione, stretto o largo lo decideranno gli elettori. L’area del facile populismo rappresentato in primis dal M5S va fermamente respinta. L’alleanza con chi ha osteggiato il lavoro del Governo Draghi non ci coinvolge e non ci rappresenta.