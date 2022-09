Elezioni, Vaccari (Pd): “Il Pd unica alternativa per battere la destra”

MODENA- “Dobbiamo essere consapevoli che il Partito democratico rappresenta l’unica alternativa possibile per battere la destra. Nei collegi Unionominali, solo noi possiamo battere Salvini, Meloni e Berlusconi”: con queste parole Stefano Vaccari, responsabile organizzazione nella segreteria del Partito Democratico e candidato alla Camera in Emilia-Romagna ha sottolineato l’importanza di riconoscere i rischi legati alle imminenti elezioni.

Facendo eco alle parole del segretario Letta, Vaccari ha infatti ricordato come questa pessima legge elettorale rischi di produrre una distorsione democratica molto seria.

Ma nulla è già scritto, anzi: ”Due giorni fa abbiamo ri-rivinto a Latina, abbiamo vinto nella scorsa primavera le amministrative, abbiamo riconquistato grandi città nello scorso autunno, abbiamo vinto le elezioni regionali. E sempre partendo da sondaggi sfavorevoli”.

Il risultato, insomma, non è scontato, e l’alleanza dei democratici e progressisti può fare la differenza. Che è, prima di tutto, una differenza di idee e proposte: “Lotta alle disuguaglianze, a cominciare da quelle di genere, dignità del lavoro, ambiente, inclusione, diritti sociali e individuali, europeismo. In gioco il 25 settembre ci sono due modelli di società”.

Come testimoniato anche dell’episodio di Firenze: “Chiamiamo le cose con il loro nome: il candidato leghista che si filma e promette l’espulsione di una cittadina rom rappresenta un caso di razzismo e discriminazione. Per questo, e per tutti gli altri episodi indegni di un Paese civile, tutti noi candidati saremo ancora più determinati in questi ultimi giorni, per convincere i cittadini, in particolare quelli ancora indecisi, per spiegare che solo il Pd è l’argine per la destra”.