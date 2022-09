Fermato a Modena dalla Polizia, ma doveva essere in carcere

MODENA- Nella serata di giovedì 8 settembre, la Questura di Modena ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dell’Operazione Alto Impatto, in punti strategici della città, volti alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona, predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli, diretti da un ispettore dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, hanno visto dispiegate la Squadra Volante e il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato unitamente a un equipaggio della Polizia Locale.

Identificate complessivamente 54 persone e controllati 25 veicoli in due posti di controllo in viale Montecuccoli.

Alle ore 00:30 circa, in zona Madonnina- e in particolare in via delle Costellazioni- gli operatori della Squadra Volante hanno fermato un cittadino straniero di 33 anni che, da accertamenti in banca dati e dai riscontri foto-dattiloscopici, è risultato essere destinatario di un Ordine per la carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna il 1 luglio 2022 per l’espiazione della pena residua di anni 2 e mesi 6 di reclusione per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Modena.