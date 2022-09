Finale Emilia, “Metti un sabato in stazione”: appuntamento alla Stazione Rulli Frulli sabato 1° ottobre

FINALE EMILIA – A Finale Emilia è in programma l’evento “METTI UN SABATO IN STAZIONE”, che si terrà sabato 1° ottobre, dalle 15.00 alle 24.00, negli spazi della Stazione Rulli Frulli. L’evento è stato programmato in occasione della presentazione in anteprima, alle 18.30, della nuova birra del Birrificio Obici, frutto della collaborazione con la realtà di AstroNaveLab.

Un percorso di reciproca conoscenza che ha portato i ragazzi e le ragazze del laboratorio di falegnameria sociale a scoprire i segreti del processo di lavorazione e imbottigliamento della birra artigianale. Ispirati dall’esperienza hanno poi disegnato a mano le texture che sono state selezionate per le etichette della nuova rossa targata Obici e l’hanno quindi battezzata “Madeira”, che in spagnolo significa “legno”: un richiamo evidente a quella che è diventata, grazie al progetto promosso dall’Associazione Rulli Frulli Lab ETS-APS, a cui è in capo la direzione de La Stazione Rulli Frulli, un’occupazione quotidiana.

Per tutto il pomeriggio e fino a tarda sera ci sarà inoltre la possibilità di visitare gli spazi, completamente rinnovati e riqualificati, della Ex Autostazione di Finale Emilia. Il dj-set è affidato ai ragazzi di Radio StazioneRulli; il Bar&Cucina proporrà panini gourmet in collaborazione con il Bar Pub Agorà mentre il Birrificio Obici e Minerlbirra di Medolla proporranno una selezione di birre e bevande.

