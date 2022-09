Il grande ciclismo internazionale fa di nuovo tappa a Carpi

CARPI- Il grande ciclismo internazionale torna in città, grazie al “Giro dell’Emilia” 2022 che sabato 1° ottobre partirà da piazza dei Martiri: ancora una volta dunque Carpi sarà per un giorno “capitale” del ciclismo professionistico ai più alti livelli, dopo aver ospitato nei mesi scorsi il passaggio del “Giro d’Italia” e una tappa del “Giro Donne”.

L’appuntamento è stato presentato mercoledì 28 settembre dal direttore del GS EmiliaAdriano Amici, con il sindaco Alberto Bellelli, l’asssessore allo Sport Andrea Artioli e, per la Regione, Gianmaria Manghi, capo segreteria Politica della Presidenza. In realtà sabato le competizioni saranno due, perché il “Giro dell’Emilia” prevede- oltre alla 105ª edizione maschile- anche la 9ª femminile, al via rispettivamente alle 11:10 e alle 11:55: entrambe inserite nel calendario gare dell’UCI, la federazione internazionale. L’una e l’altra gara si concluderanno a Bologna sullo spettacolare Colle della Guardia, davanti al santuario di San Luca, come tradizione. Le squadre maschili iscritte sono 25, delle quali 16 “World Team”: fra i circa 210 partecipanti si attendono pertanto campioni di fama mondiale – si parla di Pogacar e Valverde – anche se la certezza della loro presenza si avrà solo al momento del “via!”. Anche per il livello molto alto dei corridori, questa gara (di 198 km.) sarà trasmessa in diretta su RAISPORT, mentre quella femminile (89 km.) andrà in differita, sempre su RAISPORT, nei giorni seguenti. Per l’occasione, la piazza dei Martiri e varie strade cittadine saranno interdette al traffico veicolare e, come annunciato da tempo, il tradizionale mercato del sabato sarà spostato in via Ugo da Carpi. E’ questa la terza volta che la città ospita la partenza della gara maschile, dopo il 1976 e 2000, mentre per le donne è un esordio assoluto. La macchina organizzativa si metterà in moto già nel venerdì pomeriggio con l’apertura, nel Palazzo della Pieve, della Segreteria di gara e la riunione tecnica con i direttori sportivi delle squadre. Sabato alle 9 aprirà il Villaggio di partenza in piazza, con i pullman delle squadre maschili (quelli delle cicliste saranno in piazzale Re Astolfo), le operazioni di punzonatura e la distribuzione dei dorsali. Dalle 10 sul palco la presentazione delle squadre, prima le donne e poi le maschili.

Le modifiche alla viabilità

VENERDÌ 30 settembre 2022 – Circolazione sospesa in piazza dei Martiri per gli allestimenti

SABATO 01 ottobre 2022 – Circolazione sospesa sul percorso, dalle ore 10:00 alle 15:00 circa, nonché divieto di sosta dalle ore 06:00 alle ore 15:00 circa

Per il percorso urbano della gara maschile, previste pre-chiusure e chiusure della circolazione al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti e della circolazione stradale, fino al passaggio del veicolo di “fine corsa”.

I residenti e gli operatori delle attività commerciali e produttive nelle zone interessate, sono invitati a parcheggiare veicoli e mezzi in uso fuori dall’area della competizione ciclistica; ai titolari di attività commerciali e produttive si chiede inoltre di EVITARE operazioni di fornitura e consegna dalle ore 06:00 alle ore 15:00 di sabato 1° ottobre 2022.

Le strade che intersecano il percorso gara saranno raggiungibili da residenti e da coloro che dovranno eseguire operazioni di carico/scarico, ma avranno delle pre-chiusure che impediranno ai veicoli di entrare nel percorso di gara.

Saranno istituiti dei varchi di attraversamento, compatibilmente con la chiusura per il transito della competizione ciclistica, nei seguenti punti:

Intersezione Fassi – Cipressi

Intersezione Fassi – Guaitoli

Intersezione Biondo – Volturno – Cavour

Intersezione A. Moro – Alghisi

Intersezione Muratori – Cimabue – Beccaria

Intersezione Muratori – Meloni Di Quartirolo

Intersezione Minghetti – Pisacane

Intersezione s.p.1 Carpi Ravarino con la s.p. Soliera Cavezzo

Intersezione s.p.1 Carpi Ravarino – via Canale in località Sozzigalli.

I veicoli impiegati per servizi di emergenza e soccorso potranno accedere, per interventi di istituto, in deroga ad eventuali divieti o limitazioni su tutte le vie suddette.

Percorsi alternativi durante la competizione

STAZIONE F.S.: raggiungibile percorrendo solo via Dalla Chiesa provenendo da via Ariosto

STAZIONE AUTOCORRIERE raggiungibile da via Peruzzi solo provenendo dalla tangenziale

TANGENZIALE “B. LOSI”: completamente percorribile

BRETELLA NORD: completamente aperta

VIA CATTANI: completamente aperta fino a rotatoria con via Marx

VIA LAMA: CHIUSA

VIA CAVATA: tutta aperta fino a via Secchia

VIA SECCHIA: CHIUSA immissione verso la Carpi-Ravarino e verso il calvalcaferrovia Lama

VIA MORO ESTERNA: CHIUSA nel tratto tra le due rotatorie

S.S. 413 “ROMANA SUD”: APERTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI (da/per Modena)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Polizia Locale Terre d’Argine al numero 059649555 oppure via mail all’indirizzo polizia.locale@terredargine.it

