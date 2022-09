Il Museo Giusti diventa teatro in occasione di Acetaie Aperte 2022

MODENA- Domenica 25 settembre torna l’annuale evento che celebra l’Aceto Balsamico di Modena e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. In occasione di Acetaie Aperte 2022, il Museo dell’Acetaia Giusti propone una speciale performance teatrale che coinvolgerà i visitatori e li condurrà attraverso le sale del suo Museo, raccontando i 400 anni di storia che vedono intrecciarsi le vicende dell’Aceto Balsamico di Modena con la storia della famiglia Giusti, da 17 generazioni alla guida della più antica acetaia al mondo.

“L’accoglienza è uno dei valori che già contraddistingue l’azienda durante tutto l’arco dell’anno quando, attraverso il Museo Giusti, ogni giorno ospitiamo chiunque voglia scoprire la storia dell’Aceto Balsamico di Modena, eccellenza indiscussa di questa terra – commenta Claudio Stefani Giusti, amministratore delegato di Acetaia Giusti – In occasione di Acetaie Aperte vogliamo rendere la visita ancora più speciale e trasformarla in una vera performance teatrale che renderà ancora più piacevole e indimenticabile la scoperta della storia dell’Aceto Balsamico di Modena e quella della famiglia Giusti che già a fine ‘800 portò questa eccellenza nelle grandi città europee”.

La performance teatrale scritta per l’edizione 2022 ha come tema “Il Tempo” ed è ambientata nel 1900. Nella rappresentazione è proprio il tempo a essere plasmato attraverso il sentito dei tre personaggi protagonisti della performance; grazie alla loro memoria e attraverso dei simpatici aneddoti, infatti, gli spettatori andranno di sala in sala nel Museo, compiendo un viaggio nel tempo attraverso cui scopriranno il mondo dell’Aceto Balsamico Giusti.

La visita prosegue poi tra gli inebrianti sentori delle storiche botti dell’Antica Acetaia, il cui prezioso contenuto si affina per lungo tempo prima di essere prelevato. Uno spazio caratterizzato dal fascino autentico della tradizione, fatto di legni profumati e aromi balsamici pronto a catturare l’attenzione di grandi e piccini. Infine, una degustazione in purezza di alcuni tra i migliori Aceti Balsamici Giusti che con i loro profumi e aromi accompagneranno i visitatori anche dopo la conclusione della visita.

Le visite sono gratuite e si ripetono ogni 45 minuti dalle 9.30 alle 17.30 presso il Museo Giusti – Strada Quattro Ville 52 – Modena