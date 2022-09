Imprendocoop, al via la nona edizione del progetto che favorisce occupazione e imprenditorialità

MODENA- Riparte Imprendocoop, il progetto per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità ideato da Confcooperative Modena e giunto alla nona edizione. Chi desidera creare cooperative in settori innovativi può usufruire di un percorso formativo di alto livello, assistenza e servizi gratuiti per un anno.

Imprendocoop è sviluppata in collaborazione con Coop Up (la rete di Confcooperative nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo di imprese) e Confcooperative Emilia-Romagna. Il progetto è sostenuto da Emil Banca e Camera di commercio di Modena. Inoltre è patrocinato da Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna, Università di Modena e Reggio Emilia, Laboratorio Aperto di Modena (Fondazione Giacomo Brodolini) e Fondazione Democenter-Sipe di Modena.

Nelle precedenti otto edizioni hanno partecipato a Imprendocoop circa 400 persone (in maggioranza donne) che hanno presentato un centinaio di idee d’impresa: i progetti premiati sono stati 40, una trentina le cooperative costituite.

L’ultima in ordine di tempo è Evlhub, vincitrice del primo premio (10 mila euro) nell’ultima edizione di Imprendocoop. La cooperativa è nata per erogare corsi e marketing per l’organizzazione e promozione di piccoli eventi, come sagre parrocchiali e camminate di quartiere.

La nuova edizione del concorso si sviluppa tra l’autunno 2022 e la primavera 2023.

Alla selezione finale saranno premiati tre progetti con 10 mila, 5 mila e 3 mila euro.

Il quarto, quinto e sesto progetto classificato riceveranno da Emil Banca un finanziamento agevolato per l’avvio d’impresa.

La novità di quest’anno è un premio di 5 mila euro a cui concorreranno le cooperative già costituite e intenzionate a sviluppare progetti innovativi basati su modelli comunitari e di sostenibilità.

Oltre ai premi in denaro, i progetti vincenti potranno avere servizi amministrativi, fiscali ed elaborazione servizi del personale gratuiti per tutto il 2023, accesso ai servizi di Confcooperative Modena, conto corrente Emil Banca a canone zero per dodici mesi, agevolazioni per finanziamenti bancari e tutoraggio di manager cooperativi.

L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione entro il 15 luglio 2023 di una cooperativa o un’impresa sociale (anche non cooperativa) aderente a Confcooperative Modena. La raccolta delle candidature avviene on line su www.modena.imprendocoop.it e si conclude il 9 novembre.

Da quella data gli aspiranti imprenditori selezionati cominceranno il percorso formativo (dieci tra incontri, laboratori e seminari) per apprendere le competenze necessarie a concretizzare un’idea e creare un’impresa. Durante questo periodo, che finirà a febbraio, i partecipanti a Imprendocoop saranno sempre affiancati da mentor, tutor, esperti e dirigenti di cooperative che li aiuteranno nella realizzazione del proprio business plan per verificare la sostenibilità finanziaria del progetto d’impresa.

Entro marzo 2023 i progetti d’impresa saranno valutati da un comitato tecnico scientifico. Dopo la premiazione dei progetti vincenti, manager e imprenditori cooperativi trasferiranno agli aspiranti cooperatori parte del loro know how e, grazie alle loro reti di relazioni, accelereranno l’ingresso delle neo cooperative nel mercato. In questa fase i tutor di Confcooperative garantiranno supporto nella ricerca di fondi, accesso al credito e partecipazione a bandi per finanziamenti pubblici.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 059384602 oppure visitare il sito Imprendocoop.