Mantovani (M5S) ai banchetti di Carpi, Nonantola e Cavezzo: “Nelle piazze per parlare ai cittadini”

CAVEZZO- CARPI- “Contrasto al precariato, aiuti concreti alle famiglie schiacciate da un’inflazione sempre più pesante e dalle bollette ma anche tutela dell’ambiente: quanto accaduto nelle Marche non deve più succedere. E’ fondamentale incrementare gli sforzi contro il dissesto idrogeologico”.

Sono stati questi alcuni dei temi – punti fondamentali del programma elettorale – di cui la candidata del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani ha discusso nell’ambito dei diversi banchetti elettorali organizzati in diverse città emiliano-romagnole, in vista delle elezioni.

Il 17 settembre la candidata pentastellata si è recata a Carpi e Nonantola e nella mattinata del 18 settembre ha fatto tappa a Cavezzo: una delle popolazioni più colpite dal sisma del 2012.

“E’ un momento di crisi che tocca da vicino tutto il paese – ha sottolineato la Mantovani – ma il Movimento cinque Stelle non si tirerà indietro: porteremo avanti le nostre battaglie per contrastare il precariato, la salubrità delle aziende che ora come ora rischiano il collasso. Ci batteremo per ottenere fondi appunto per imprese e famiglie, per l’accesso al credito e per portare il salario mimino legale a nove euro. Non possiamo più accettare di assistere silenti a lavoratori sottopagati e a famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Grazie allo sblocco della cessione dei crediti del Superbonus, voluto e portato avanti dai cinque stelle, ora tante aziende potranno rialzarsi”.