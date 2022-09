Metano, prezzi impazziti nel modenese. Costo massimo a Medolla, minimo a Carpi

Prezzi del metano per automobili impazziti nel modenese, in particolare nell’ultima settimana. Difficile anche per i consumatori orientarsi tra le offerte dei diversi distributori, dato che i prezzi in provincia ondeggiano tra l’1,70 al chilo di un distributore carpigiano al 4,40 che si registra a Medolla. Una differenza di più del doppio, che lascia sconcertati gli automobilisti. Analizzando i prezzi del metano in provincia, ci si può rendere contro di come la media del prezzo si aggiri sui 3 euro al chilo, in netto aumento rispetto allo scorso anno, ma anche solo rispetto al mese di gennaio 2022, quando il prezzo medio nazionale oscillava tra l’1,08 e i 2,40 al chilo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017