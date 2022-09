Meteo, torna il caldo: massime sopra i 30°, ma nel weekend arrivano i temporali

Massime di nuovo sopra i 30° in Emilia-Romagna già partire da oggi, mercoledì 14 settembre. Anche in provincia di Modena è, infatti, in arrivo quella che si prospetta essere l’ultima fiammata d’estate, in attesa di un calo delle temperature. Temperature che, però, oggi e domani, nonostante un cielo non sempre sereno, ma caratterizzato anche dalla presenza di nubi, saliranno sopra ai 30° (con punte di 32°): anche le notti saranno meno fresche, con le minime che potranno toccare i 21°. Un peggioramento delle condizioni meteo potrebbe, invece, arrivare nel weekend, già a partire dalla giornata di venerdì: sono, infatti, attesi, principalmente per la giornata di sabato 17 settembre, nuovi temporali. Un miglioramento temporaneo è, invece, previsto per la giornata di domenica, ma seguiranno nuove precipitazioni deboli ed irregolari lunedì.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017