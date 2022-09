Mirandola, stop alla circolazione in via Pico e via Cavallotti prosegue anche mercoledì 28 settembre

MIRANDOLA – A causa delle difficoltà emerse durante le operazioni di smontaggio della gru a torre, presso il cantiere di via Pico n°8 , la Polizia Locale di Mirandola rende noto che l’interruzione della circolazione in via Pico (nel tratto compreso tra via Focherini e via Cavallotti) e in via Cavallotti, attualmente in vigore, verrà estesa anche alla giornata di domani, mercoledì 28 settembre 2022.

