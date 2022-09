Modenatur parteciperà all’Italian Bike Festival 2022

MODENA- In occasione dell’Italian Bike Festival- evento leader in Europa per il mercato della bici e della mobilità dolce con un’area Expo di 50.000 metri quadrati, dove saranno presenti più di 500 brand legati al mondo delle due ruote- Modenatur in quanto “destination management organization” del territorio modenese, presiederà lo stand espositivo dedicato al territorio turistico Bologna-Modena, organizzato in collaborazione con Bologna Welcome e Apt servizi della Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa prevede un ricco programma di attività, conferenze, esibizioni, contest e opportunità per testare la propria bici direttamente sul Circuito di Misano e ha la finalità di promuovere le opportunità di visita offerte dal territorio nell’ambito del cicloturismo, inteso sia come semplice mezzo di trasporto che come vero e proprio sport e stile di vita, che dimostra un sempre maggiore interesse per le attività legate alla mobilità sostenibile e all’aria aperta. Amedeo Faenza, presidente di Modenatur, sottolinea che «la presenza in questo contesto di istituzioni ed enti del settore turistico costituisce un’importante opportunità per riflettere sulle future tendenze dei viaggi e del turismo, che non possono prescindere da aspetti legati alla sostenibilità ambientale e la tutela del territorio». Per Faenza «il territorio modenese ha un enorme potenziale da esprimere in questi ambiti e nel corso degli ultimi anni gli enti pubblici hanno investito nella progettazione e realizzazione di nuovi percorsi, ad esempio sulla Modena Maranello sono previsti interventi significativi, e nella manutenzione di quelli esistenti, mentre parallelamente si è lavorato sulla opportunità di valorizzarli a livello turistico». L’attività rientra tra le azioni di promo-commercializzazione previste da Modenatur nell’ambito del programma 2022 del territorio turistico Bologna-Modena e i prodotti turistici che verranno presentati sono il frutto della collaborazione tra la Provincia di Modena, nel suo ruolo di coordinatore e promotore e i Comuni del territorio. Gli operatori presenti illustreranno ai visitatori il territorio e gli itinerari escursionistici, siano essi sovra provinciali- quali ad esempio la Ciclovia del Sole, che collega Verona e Firenze attraversando i territori di Modena e Bologna- sia quelli relativi nello specifico all’ambito modenese. A coloro che visiteranno lo stand, sarà inoltre distribuito materiale informativo istituzionale fornito dai Comuni della provincia di Modena, con le relative proposte per scoprire il territorio dall’Appennino fino alla Bassa Pianura. Per tale motivo, la partecipazione di Modenatur a questo evento rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con questa categoria di visitatori, che dimostra un sempre maggiore interesse per le attività legate alla mobilità sostenibile e all’aria aperta.

