Novi. Tutta la comunità in lutto per la scomparsa di Venanzio Malavolta

ROVERETO- “Tutte le persone che fanno parte di una comunità sono importanti ma tra queste ce ne sono alcune che più degli altri mettono a disposizione tempo, entusiasmo, capacità e competenze. Venanzio Malavolta era una di queste persone.

Pochi come lui si sono spesi per la ricostruzione post terremoto del paese e mancherà a tutti la sua voglia di fare, la sua umanità, il suo entusiasmo e la sua passione per la storia locale. In questo momento il nostro pensiero va alla famiglia , a cui ci sentiamo tutti particolarmente vicini, che attonita , come la nostra comunità tutta, sta vivendo questo momento di lutto e sconforto”: così i volontari dell’associazione “Tutti insieme a Rovereto e Sant’Antonio” hanno annunciato la scomparsa di Venanzio Malavolta: storico segretario e volontario dell’associazione.