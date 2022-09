Ponte Alto, il 10 settembre si parla di guerra in Ucraina

MODENA- Inizieranno alle 19.00, al pala David Sassoli, gli appuntamenti politici previsti sabato 10 settembre alla Festa de l’Unità provinciale di Modena con l’incontro ‘Aldo Moro, una figura di grande attualità’.

Interverranno l’ultimo segretario del Partito popolare italiano Pier Luigi Castagnetti e il consigliere comunale di Modena Marco Forghieri. A condurre l’incontro il responsabile Sicurezze segreteria provinciale Pd Modena Carmelo De Lillo.

Nello stesso spazio, alle 21.00, inizierà poi il dibattito ‘A sei mesi dall’invasione dell’Ucraina: le prospettive della Pace’. Parteciperanno all’incontro la parlamentare europea Pd Elisabetta Gualmini e il capolista al Senato nel collegio Plurinominale Graziano Del Rio. Conduce la responsabile Europa e affari internazionali Segreteria provinciale PD Modena Silvia Righi.

Alle 19.00, la sala Berlinguer ospiterà la presentazione del libro ‘Il mestiere della sinistra’. Presenti Stefano Fassina, autore del libro, e la vicesegretaria generale Cgil Gianna Fracassi. Conduce la responsabile Circoli segreteria provinciale PD Modena Stefania Grenzi. Poi, alle 19.30, inizia l’incontro ‘Con la A’: Tre curatrici – Maria Chiara Wang, Giorgia Bergantin e Tatiana Basso – dialogano tra esperienze, racconti e declinazioni dell’arte

Alle 21.00, sempre nella sala Berlinguer, si svolgerà l’incontro ‘Cresce lo sport in Italia?’. Parteciperanno il candidato alla Camera nel Collegio uninominale Mauro Berruto, il docente di formazione sportiva Roberto Ghiretti e l’assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi. Conduce Leonardo Pastore, della segreteria del Pd Modena.

Al dibattito saranno presenti anche i candidati e le candidate del Partito democratico alla Camera e al Senato e i rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

Sul fronte spettacoli, grande concerto all’Arena sul Lago con i Subsonica. La storica band torinese arriva a Ponte Alto con ‘Atmosferico 2022’, il tour basato sul groove che mosse le “nuvole rapide” proprio 20 anni fa. Un omaggio al loro album ‘Amorematico’. Ci sarà da ballare.

Biglietti in vendita a 25 euro sui siti Boxerticket, su Vivaticket e Ticketone.

A seguire, ancora musica allo spazio Arci la Buca con Pier dj.

Per i più piccoli lo Spazio Bimbi propone dalle 20.00 un laboratorio creativo per creare animali tramite oggetti da riciclo; e alle 20.30 la proiezione gratuita del film Wonder Park.

La rassegna Diari di Viaggio presenta, dalle 21.30, Canada Orientale.