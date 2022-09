San Felice, attive quattro nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche

SAN FELICE SUL PANARO – Sono attive – informa l’Amministrazione comunale di San Felice – quattro delle sei colonnine installate di recente in paese per la ricarica delle auto elettriche. Quelle funzionanti sono le due di via Furlana e le due di piazza Italia, mentre le due che si trovano in piazza Ettore Piva sono in corso di attivazione. Ogni colonnina, in funzione h 24, consente di caricare due auto contemporaneamente. Per informazioni su funzionamento, utilizzo e costi, è possibile consultare i social di Be Charge, operatore integrato per la mobilità elettrica che gestisce le colonnine. Facebook: Be Charge; Instagram: be_charge; Linkedin: Be Charge; sito: www.bec.energy.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017