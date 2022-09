San Felice in lutto per la morte di Lauro Bergamini

“Alcuni amici e amiche mi hanno chiesto di ricordare Lauro Bergamini, Lo considero un onore e una responsabilità per l’importanza che la sua figura, in differenti ruoli di primo piano ha avuto per la nostra comunità.

Pertanto Ai famigliari qui presenti esprimo le nostre più sentite condoglianze,

Caro Lauro,

desidero per qualche attimo riavvolgere il film della memoria e ricordare qualche tratto di questo lungo percorso che spesso abbiamo condiviso. Ci siamo conosciuti poco dopo la tua nomina a Direttore Generale della Banca Popolare, nella seconda metà degli anni settanta, anche quelli erano tempi difficili, di austerity, di profonda crisi non solo economica.

Avevi le idee chiare sul ruolo che una piccola Banca locale doveva avere nello sviluppo del territorio: sostenere le piccole imprese e l’occupazione, sostenere le famiglie. Nel giro di qualche anno hai saputo dare un impulso importantissimo per lo sviluppo della Banca e di conseguenza per lo sviluppo dei territori in cui la Banca stessa operava, assumendoti non poche responsabilità.

Ma la tua azione non si è limitata alla Banca ma hai cercato di sostenere le associazioni sociali e culturali, le associazioni sportive, per lo sport avevi una forte passione anche in virtù dei tuoi trascorsi calcistici che ogni tanto rievocavi, cercando di promuovere e sviluppare la società Sanfeliciana a 360 gradi.

Alla fine della tua esperienza bancaria hai pensato che il tuo impegno non fosse finito e a fianco del compianto Mauro Cestari, hai amministrato come vicesindaco, San Felice per quasi 9 anni con grande entusiasmo, competenza e determinazione. Ho avuto l’onore di condividere con te gli ultimi 2 anni di amministrazione e per me sono stati di grande insegnamento. Il tuo motto che spesso in giunta ci ripetevi era “i soldi non sono un problema, se abbiamo buone idee e buoni progetti, i soldi li troviamo!”

Il tuo impegno nella vita sociale di questa comunità è stato senza dubbio molto importante, accompagnato da un carattere un po’ deciso, che però dava il senso di una persona capace, competente, disponibile e diretta.

Carissimo Lauro,

infinitamente grazie per il preziosissimo servizio che hai donato alla nostra comunità, noi non ti dimenticheremo,

San Felice non ti dimenticherà.

Ciao Lauro”.