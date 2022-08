Calcio dilettanti, ufficializzati i gironi di Seconda Categoria. Le date di inizio dei campionati dall’Eccellenza alla Prima Categoria

di Simone Guandalini – Dopo aver svelato nei giorni scorsi la composizione dei gironi di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dell’Emilia-Romagna (qui tutti i dettagli), rese note le date di inizio dei campionati dall’Eccellenza alla Prima Categoria e i raggruppamenti di Seconda Categoria. Per quanto riguarda le date, Eccellenza al via domenica 28 agosto, mentre Promozione e Prima Categoria partiranno l’11 settembre; ancora in dubbio, invece, le date di avvio di Seconda e Terza Categoria. Per quanto riguarda i raggruppamenti di Seconda Categoria ufficializzati dal Crer, invece, quattro i gironi che interessano le formazioni modenesi (E, F, G ed H); due, nel dettaglio, quelli che vedono la presenza di formazioni della Bassa modenese (F e G). Se nel Girone F saranno tanti i derby della Bassa modenese, vista la presenza di Medolla, Mirandolese, Rivara, Sanmartinese e Vis San Prospero, il Girone G sarà presente, tra le formazioni della Bassa, il solo Junior Finale, inserito in un raggruppamento che vede la presenza di formazioni bolognesi e ferraresi. Di seguito la composizione dei gironi di Seconda Categoria che vedono coinvolte formazioni modenesi (in evidenza la squadre della Bassa modenese):

Seconda Categoria, Girone E (14 squadre):

Audax Casinalbo, Cerredolese, Cimone Football Club, Corlo, Fellegara, Flos Frugi, Fox Junior Serramazzoni, La Veloce Fiumalbo, Polisportiva Roteglia, Rubiera Calcio, Rubierese, San Faustino, Spezzanese, Ubersetto.

Seconda Categoria, Girone F (14 squadre):

Baracca Beach, Cabassi Union Carpi, Campogalliano, Carpine 1924, Don E. Monari, Fortitudo Modena Calcio, Medolla, Mirandolese Folgore Club, Polisportiva Saliceta, Rivara, Sanmartinese, Villa d’Oro Calcio, Virtus Mandrio, Vis San Prospero.

Seconda Categoria, Girone G (14 squadre):

Atletico Borgo 1993, Balca Poggese, Bevilacqua, Crevalcore Fc, Junior Finale, Libertas Argile Vigor Pieve, Petroniano Idea Calcio, Rainbow Granarolo, Real Borgo, Real Sala Bolognese, Reno Centese, San Donato, Siepelunga Bellaria, XII Morelli.

Seconda Categoria, Girone H (14 squadre):

Appennino 2000, Bazzanese Calcio 1923, Bononia 189, Crespo Calcio, La Dozza, Maranese, Monte San Pietro, Ph Calcio, Pioppe Calcio, Piumazzo 1970, Ponte Ronca, Sporting Vado, United Montefredente, Venturina.

