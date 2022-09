Soliera, mamma e figlio nel Cavo Arginetto con l’auto: estratti dal veicolo dai Vigili del Fuoco

SOLIERA – Momenti di paura ieri, martedì 13 settembre, in territorio solierese, precisamente all’incrocio tra via Torchio e via Soliera Cavezzo. Come riporta la “Gazzetta di Modena”, infatti, una donna, con a bordo il figlio, è finita con l’auto stava guidando nel Cavo Arginetto, che costeggia via Torchio. Ancora ignote le cause che hanno portato la donna a perdere il controllo del mezzo e a finire nel fosso a lato della carreggiata. La donna e il figlio sono rimasti incastrati all’interno della vettura: per liberarli è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Modena, anche se, fortunatamente, il livello dell’acqua nel Cavo Arginetto non era tale da mettere in pericolo conducente e passeggero della vettura, che, comunque, per precauzione sono stati accompagnati all’ospedale Ramazzini di Carpi per qualche accertamento. Per loro, solo qualche botta e qualche leggera ferita dovuta all’impatto.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017