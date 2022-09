Soliera, rubano un’auto, la usano e la abbandonano in un fossato: nei guai tre minorenni

SOLIERA – Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi sono intervenuti nella periferia di Soliera, dove era stata segnalata un’auto abbandonata da tre giovani in un fossato adiacente alla carreggiata. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di rintracciare, a breve distanza dal veicolo, i tre ragazzi minorenni. Secondo i primi accertamenti, i giovani si sarebbero impossessati del veicolo, scoprendo le sue chiavi, nascoste dalla proprietaria nel passaruota, e lo avrebbero utilizzato per un po’ per poi abbandonarlo. I giovani sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna e il veicolo è stato recuperato e restituito alla proprietaria.

