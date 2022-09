Sorpasso tra tir a Ravarino: ritiro della patente per il camionista

RAVARINO- Nel pomeriggio di mercoledì 21 settembre una pattuglia della polizia locale Unione Comuni del Sorbara – in servizio perlustrativo nella zona di Ravarino- ha assistito al pericoloso sorpasso di un mezzo pesante effettuato da un altro mezzo pesante in curva: con la presenza di altri veicoli che sopraggiungevano in direzione di marcia opposta.

Immediatamente gli agenti si sono attivati per fermare il mezzo pesante che, incurante dei dispositivi luminosi, ha continuato la sua marcia fino a quando- dopo circa 6 chilometri- gli agenti sono riusciti a fermarlo contestandogli una serie di violazioni al codice della strada e procedendo al contestuale ritiro di patente.

