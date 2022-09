Spogliatoi 118, la replica di Ausl Modena: “Siamo alla ricerca di possibili soluzioni”

MODENA- In merito alla denuncia della sigla sindacale CISL sugli spogliatoi per gli operatori del 118, l’Azienda USL di Modena precisa di essere a conoscenza della situazione descritta e, con gli uffici preposti, è al lavoro per individuare adeguate soluzioni.

Non appena insediata, la nuova Direzione aziendale è stata informata della situazione e ha voluto subito acquisire tutti gli elementi utili per effettuare le valutazioni del caso. Sono in corso di valutazione alcune possibili soluzioni che garantiscano un adeguato comfort per gli operatori. L’Azienda USL si scusa per i disagi provocati dagli attuali spazi degli spogliatoi, rassicurando ulteriormente sulla volontà di superare la situazione attuale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017