Terza Categoria: il Limidi supera la Cortilese, poker della Robur La Pieve al Concordia

di Simone Guandalini – Riprende come aveva finito la Robur La Pieve che, dopo gli ottimi mesi finali dell’ultima stagione e la vittoria all’esordio in Coppa Ghirlandina, supera nuovamente il Concordia nella prima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria. La gara termina con un netto 4-0: a bersaglio per la formazione nonantolana Gargano, Tammaro, Gozza e Saissi. Nelle altre gare del girone, bene il Limidi, che supera 2-1 la Cortilese nel derby. Decidono il match le reti di Scacchetti e Fortunato. Ko, infine, per la Novese, che cade 1-0 sul campo della Polisportiva Cognentese.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 1:

4 Ville APS – San Vito 3-1

Centro Polivalente Limidi – Cortilese 2-1 (Scacchetti (L), Fortunato (L), Taurino (C))

Circolo Rinascita – San Francesco Smile 0-0

Gino Nasi – Magreta 0-1

Polisportiva Cognentese – Novese 1-0 (aut. Foroni)

Polisportiva Union 81 – San Paolo 1-3

Robur La Pieve – Concordia Calcio 4-0 (Tammaro, Gozza, rig. Gargano, Saissi)

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Robur La Pieve 3

4 Ville APS 3

San Paolo 3

Limidi 3

Magreta 3

Polisportiva Cognentese 3

Circolo Rinascita 1

San Francesco Smile 1

Cortilese 0

Gino Nasi 0

Novese 0

Polisportiva Union 81 0

San Vito 0

Concordia 0

Foto: pagina Facebook Robur La Pieve

