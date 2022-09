Terza Categoria: Limidi, 5-0 alla Polisportiva Union 81. Cadono Robur La Pieve e Concordia

di Simone Guandalini – Importante e largo successo per il Limidi sul campo della Polisportiva Union 81 nella terza giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria. La formazione solierese supera con un netto 5-0 in trasferta gli avversari di giornata, grazie alle reti di Agey (doppietta), Savignano, Fortunato e Grandi, ed è ora seconda in classifica, a quota sette punti, a pari merito con il 4 Ville. Davanti alla coppia al secondo posto, solo la Polisportiva Cognentese, ancora a punteggio pieno a quota 9 punti, grazie al tris interno al Concordia (3-0), ancora fermo a quota 0 punti in classifica: a decidere il match la doppietta di Barbolini e la rete di Curedda. Nuovo ko per la Robur La Pieve, che, dopo essere caduta contro il Magreta, subisce la seconda sconfitta consecutiva per mano della San Francesco Smile, che passa 3-1 in trasferta: non basta alla formazione nonantolana la rete di Tammaro per rispondere ai gol di Bafti, Capitano e Ndow. 3-3, infine, tra San Vito e Novese: per la formazione della Bassa modenese, che conquista in questo modo il primo punto in campionato, a bersaglio Veroni, Grassi e Ben.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 3:

4 Ville APS – Magreta 3-2

Circolo Rinascita – Cortilese 1-5

Gino Nasi – San Paolo 0-5

Polisportiva Cognentese – Concordia Calcio 3-0 (Barbolini, Curedda, Barbolini)

Polisportiva Union 81 – Centro Polivalente Limidi 0-5 (Agey, Agey, Savignano, Fortunato, Grandi)

Robur La Pieve – San Francesco Smile 1-3 (Tammaro (R), Bafti (S), Capitano (S), Ndow (S))

San Vito – Novese 3-3 (Klerit Belba (S), Lecini (S), De Matteis (S), Veroni (N), Grassi (N), Ben (N))

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Polisportiva Cognentese 9

Centro Polivalente Limidi 7

4 Ville APS 7

San Paolo 6

Magreta 6

San Francesco Smile 5

Cortilese 4

Circolo Rinascita 4

Robur La Pieve 3

Polisportiva Union 81 3

Gino Nasi 3

Novese 1

San Vito 1

Concordia Calcio 0

Foto di copertina: pagina Facebook Robur La Pieve

