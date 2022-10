Auto in fiamme tra Medolla e San Felice: circolazione interrotta e rallentamenti

MEDOLLA, SAN FELICE- Una berlina BMW stava percorrendo la Strada provinciale 468R quando all’improvviso- e per cause ancora in fase di accertamento- ha preso fuoco.

L’incendio si è verificato intorno alle 14 di mercoledì 5 ottobre a Medolla: in via Baraldi, al confine con san Felice sul Panaro.

L’automobilista, fortunatamente, è riuscito a scendere in tempo dall’auto e a mettersi in salvo.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

La circolazione è stata interrotta, causando pesanti rallentamenti.

