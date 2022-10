Bonus psicologo: oltre 300mila richieste, ma ci sono fondi solo per una su dieci

Secondo i dati Inps, oltre 340mila persone hanno già fatto richiesta per ottenere il cosiddetto Bonus psicologo. E non si è ancora giunti alla scadenza del termine utile per presentare le domande, individuato nel 24 ottobre: quindi, le domande aumenteranno ancora nei prossimi giorni. Anche dopo i nuovi fondi stanziati dal Governo Draghi con il decreto Aiuti bis, che ha portato l’ammontare totale a 25 milioni di euro, i soldi messi da parte sono sufficienti per erogarlo solamente a poco più di un richiedente ogni dieci. Secondo la relazione dell’istituto, infatti, i fondi basteranno a erogare 41.500 voucher, pari al 12% di quelli richiesti.

Emerge, inoltre, che il 60% delle domande (circa 180mila) proverrebbe da persone under 35: nello specifico, il 43,55% proviene da giovani tra i 18 e i 35 anni, mentre il 16,62% è a favore di minori (0-18 anni). Una volta terminata la presentazione delle domande, l’Inps le analizzerà e redigerà le graduatorie per ogni regione «accoglierà le domande fino a concorrenza delle risorse disponibili nel territorio di riferimento».

Per l’assegnazione del bonus sono stabilite tre fasce Isee (tenendo in considerazione un valore di 50 euro per ogni seduta):

– Isee inferiore a 15mila euro: l’importo del beneficio è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

– Isee compreso tra i 15 e i 30mila euro: importo del beneficio è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

– Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro: l’importo del beneficio è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017