Caro bollette, Adiconsum: “Modifiche unilaterali contratti bloccate fino ad aprile”

Sono congelate fino al 30 aprile 2023 le modifiche unilaterali apportate dalle aziende di forniture energetiche ai contratti di luce e gas. Lo segnala Adiconsum Emilia Centrale (associazione consumatori della Cisl) dopo il comunicato diffuso ieri da Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e Arera (Autorità dell’Energia).

«Le due authority hanno chiarito quando le aziende possono modificare i contratti di energia elettrica e gas – afferma la responsabile Adiconsum Emilia Centrale Adele Chiara Cangini – Come avevamo correttamente interpretato, il decreto Aiuti-bis blocca esclusivamente le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali. Il cittadino che riceve una lettera riportante in intestazione la dicitura “modifica unilaterale” non deve preoccuparsi: le modifiche non possono trovare applicazione fino al 30 aprile 2023».

Ci sono però casistiche che il Governo non ha considerato nel suo intervento a contrasto del caro bollette. Le aziende dell’energia possono, infatti, legittimamente cambiare i contratti in scadenza, così come operano i rinnovi dei prezzi delle offerte “placet”. Esse consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità, a eccezione del prezzo di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore; la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi).

«In questi casi consigliamo ai cittadini di rivolgersi ai nostri sportelli – continua Cangini – Abbiamo concordato con alcune multiutilities, come Iren, meccanismi di tutela per evitare pesanti aggravi di costi in occasione delle scadenze contrattuali. Più in generale, possiamo aiutare il consumatore a orientarsi nella giungla delle offerte disponibili».

L’associazione consumatori della Cisl ricorda, infine, che si possono tranquillamente contestare le comunicazioni di aumento dei prezzi per “impossibilità sopravvenuta” in capo all’azienda (a meno che non vi sia una sentenza del giudice) e le risoluzioni unilaterali dei contratti di luce e gas. Per info e appuntamenti con gli esperti Adiconsum telefonare allo 059 890897 oppure scrivere a modena@adiconsum.it

