Carpi, scontro tra due auto in via Ponente: almeno tre i feriti

CARPI- Sono almeno tre i feriti nell’incidente che si è verificato intorno alle 21 di lunedì 17 ottobre in via Ponente, a Carpi: due trasportati all’ospedale di Baggiovara, uno dei quali potrebbe essere in gravi condizioni.

Due le auto coinvolte nell’impatto: una Nissan nera- con a bordo tre ragazzi- e una Citroen grigia guidata da una giovane.

La Nissan è finita fuori strada schiantandosi contro un albero- a parecchi metri di distanza dal luogo dell’impatto- distruggendo completamente la parte anteriore.

La Citroen grigia ha invece riportato danni alla parte anteriore sinistra.

Secondo le prime ricostruzioni la Nissan stava percorrendo il rettilineo dalla rotatoria verso il centro mentre la Citroen procedeva sulla corsia opposta.

Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale per i rilievi e più ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017